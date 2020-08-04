04.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия
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В Минске еще есть, кому остановить скачки по украинским граблям


Среди истеблишмента в Минске есть осознающие пагубность курса на конфронтацию с Москвой. Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политобозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, в Белоруссии нет иллюзии по поводу того, что «Россия от нас никуда не денется», или «Запад нас прокормит», как было в 2014 году у Украины. Россия, если что, спишет со счётов и лишит всего что только можно.

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И от Запада ждать чего-то не приходится, более того, за эти 6 лет кардинально изменился сам имидж Запада. Как ни крути, в первой половине 2010 года Запад сохранял ореол рая благословенного, и эта прозападная тяга была абсолютно искренняя», – отметила Алкснис.

Она полагает, что осознавать гибельность «пути в Европу» начали и на Украине.

«Украинские элиты, даже представители Юго-Востока Украины, тоже питали слабость к Западу. Да, они были настроены более лояльно к России, но, тем не менее, настроение «а мы идём туда» было общим для Украины. Это подпитывалось очень давними корнями и общим имиджем Запада как рая на земле. Прошло 6 лет, и рассыпалось все. Этот ореол благословенной земли, он сильно развеялся.


Соответственно украинские элиты вынуждены дергаться. Они, возможно, по-прежнему думают, что, может быть, с Западом будет лучше. Но они понимают, что это все «не так лучше», как 10 лет назад», – заключила Ирина Алкснис.

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