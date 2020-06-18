18.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Сопротивление
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В Минске – еще не майдан, но массовые протесты


Несколько тысяч человек пришли сегодня в центр Минска, чтобы поставить подписи за кандидатов в президенты, альтернативных лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

Люди выстраивались в длинные очереди с соблюдением социальной дистанции. Даже сильный дождь не заставил их разойтись. Таким образом, собравшиеся выражали протест против сегодняшнего ареста наиболее перспективного из  альтернативных кандидатов Виктора Бабарико.

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Проезжающие мимо очередей протеста автомобили гудели в знак поддержки протестующих.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны сегодня утром, когда несли в ЦИК подписи, собранные в поддержку кандидата. Адвокатов к ним не допустили.

Виктора Бабарико обвиняют в финансовых махинациях, которые он якобы совершил в бытность руководителем «Белгазпромбака».

 

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