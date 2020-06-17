В Минске готовы обменять завод-гигант на дешевый российский газ

17.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия могла бы продать России Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), необходимый для ее ВПК, в обмен на внутренние цены на газ.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к белорусскому президенту политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если для нужд ВПК России нужен МЗКТ, то его надо продать. Если для нужд белорусской экономики нужны внутрироссийские цены на газ, то они должны быть предоставлены, несмотря на все издержки «Газпрома», – написал Шпаковский.

Он считает, что такая сделка была бы естественна в Союзе, для участников которого коммерческая выгода вторична.

«Если Беларуси нужно принести в угоду России в жертву свои интересы на том или ином векторе, то это нужно сделать. Если возникают издержки для Беларуси в этой связи, то Россия должна их компенсировать превентивно», – пояснил политолог.

Он добавил, что в современных условиях такие отношения выглядят утопично, поэтому отношения союзников напоминают «коммунальную квартиру, где жильцы постоянно делят счета за воду, газ и электричество».

На тягачах производства МЗКТ базируются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, колесные варианты экспортных ЗРК «Тор» и «Бук». В 2019 году переговоры о продаже контрольного пакета акций МЗКТ вел посол РФ в Минске Михаил Бабич, который был позже отозван по настоянию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский политолог Игорь Тышкевич считает, что МЗКТ, который входит в десятку мировых лидеров по производству колесных шасси для специальной техники, тайно поставляет эту продукцию на Украину.