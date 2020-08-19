В Минске, как и на Майдане, была «сакральная жертва» – Азаров

19.08.2020, Киев, Игорь Петров

Массовые протесты в Минске организованы с помощью таких же технологий, как и Майдан 2013-2014 годов в Киеве.

Об этом в беседе с видеоблогером Светланой Пиктой заявил Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины (2010-2014), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, надо возбудить толпу. То, что выборы (якобы) сфальсифицировали – это еще не достаточное основание для того, чтобы так поднять градус ненависти. Обязательно надо устроить провокации, и вот тут молодчики необходимы. Они внедряются в действительно мирную толпу манифестантов, и их задача разделить (толпу) и омоновцев, правоохранительные органы.

У нас было так называемое «зверяче побыття» так называемых студентов, впоследствии выяснилось что из студентов там несколько человек было, два или три, а остальные – бомжи, за деньги привезенные с западной Украины. Сначала спустились провокаторы от гостиницы Украина и устроили драку, очень серьезную, с обычными рядовыми милиционерами. Там даже не было спецназа, избили их, очень хорошо избили горящими поленьями – были пострадавшие.

Естественно, это вызвало реакцию – силовые структуры это же не благотворительная организация, которая приезжает к месту провокации с целью кого-то уговорить, торт преподнести в качестве подарка. Она приезжает с дубинками, ее назначение простое – разогнать провокаторов. Во всех странах так происходит, исключением не была ни Украина, ни Белоруссия.

И тут же начинаются вопли по поводу зверств милиция ОМОНа и так далее. Конечно, все это дополняется сакральной жертвой, обязательно кого-то надо убить, чтобы потом их возвести в ранг героев, чтобы ходить цветы носить, чтобы опять толпу возбуждать. Появляется сакральная жертва. В нашем случае это были известные Нигоян и Жизневский, которые были убиты с близкого расстояния из дробового ружья.

В данном случае это два человека, один из которых был ранее судим за убийство. Понятно, почему он оказался на передовой – сакральная жертва. И вот, точно так же начинаются вопли из-за рубежа. Можете представить, что все посылы стран ЕС, 27 человек, вдруг сорвались и поехали возлагать венки, не согласовав это все со своими правительствами и так далее? Совершенно ясно, что после этого команда, срежиссированная команда, и все они поехали.

В Минске на улицы вышло, кто-то говорит 200 тысяч, кто-то 500. Там тысяч 40 было в лучшем случае. Но даже если там было 100 тысяч, это ничтожный процент от всего населения Белоруссии, около одного процента.

То есть, замысел всех майданов простой – активное и агрессивное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству, которое сидит и недоумевает – а может быть так, а может быть не так и, по крайней мере, никаких активных действий не предпринимает», – подытожил Николай Азаров.