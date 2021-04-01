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01.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Дзен, Изменения в Конституцию, Политика, Россия
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В Минске Лукашенко отвели еще 10 лет у власти


В Москве не против смены власти в Белоруссии, но вынуждены считаться с президентом Александром Лукашенко, поскольку тот контролирует ситуацию в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Утверждается, что некие собеседники в курирующих Белоруссию российских госструктурах подтвердили, что транзит власти в союзной России стране — желаемый сценарий, но пока дело имеют с тем, кто контролирует ситуацию.

«Где сидит Тихановская? В Литве. А Лукашенко в Минске в президентском дворце», – сказал изданию высокопоставленный собеседник.

При этом отмечается, что о транзите президентской власти в Минске говорят все меньше.

«Новая конституция — новые выборы. Но и Лукашенко в них может участвовать, если захочет. Мы работаем над конституцией, а не над судьбой президента», – говорит член конституционной комиссии и близкий к официальному Минску политолог Александр Шпаковский.

Похожего мнения придерживается еще один провластный эксперт Петр Петровский.

«Возраст позволит Александру Лукашенко находиться у власти еще лет десять. А у Кремля нет задачи его снять — была задача сделать более сговорчивым. Он и стал таковым, но сохранил своенравность», — заявил Петровский.


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