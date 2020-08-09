В Минске начались стычки майданщиков с ОМОНом

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

В Минске происходят стычки сторонников оппозиции и правоохранительных органов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестующие собрались в нескольких местах белорусской столицы: у стелы «Минск город-герой», на Проспекте Победителей и на Немиге.

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Везде правоохранители применяют для разгона светошумовые гранаты.

Связь в Минске по-прежнему плохая. Никто не ведет прямых включений с мест протеста. Присутствующие там корреспонденты западных СМИ оценивают количество манифестантов в несколько тысяч, однако проверить эту информацию невозможно.

Стоит отметить, что власти хорошо подготовились к подавлению протестов. Движение по всему Минску блокировано. Протестующие не имеют связи и не могут координировать свои действия.

Несанкционированные митинги проходят еще в нескольких городах Белоруссии.