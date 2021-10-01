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01.10.2021 19:55 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Происшествия, Россия, экстремизм
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В Минске назвали имя убитого оппозиционером спецназовца

Сегодня в Минске похоронили бойца спецназа КГБ, который был застрелен белорусским оппозиционером в ходе...

Сегодня в Минске похоронили бойца спецназа КГБ, который был застрелен белорусским оппозиционером в ходе задержания. Впервые прозвучало имя погибшего офицера – Дмитрий Федосюк.

Ранее СМИ сообщали только его имя и позывной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Траурное мероприятие было масштабным и стало поводом для очередных грозных заявлений белорусских силовиков, чиновников и депутатов.

«Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и с им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону: беседовать, убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире. За одного – 20, 100. Чтобы не было повадно», – заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Олег Белоконев.

Российский полковник запаса, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан напомнил, что фраза Владимира Путина прозвучала во время войны в Дагестане – и в мирной Белоруссии неуместна.

«Вы эту накачку зачем ведете, требуя от людей определиться со стороной противостояния? Ненормально то, что власть не видит: такая накачка с ее стороны провоцирует дальнейший раскол белорусского общества.

Успокойтесь, журналисты и чиновники. Хватит провоцировать гражданскую войну. Хватит требовать от беззащитных белорусов определиться в этом противостоянии: кто не с нами, тот против нас. Вы хотите очередного витка насилия. К чему вы готовитесь?

Вы хотите отформатировать белорусское общество к тому моменту, когда Лукашенко придумает, как ему остаться при власти? Вы к этому моменту сделаете стерильное общество? Я бы не был столь наивен. Все как один не пойдут за вами», – сказал Трухан на youtube-канале PolitWera.

Он подчеркнул, что своей агрессивной риторикой белорусские начальники «помогают змагарам делать героя» из оппозиционера, застрелившего силовика. Полковник считает, что в этой ситуации СМИ должны делать акцент на «случае эксцесса дурака», который погиб зря за русофобскую оппозицию.

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