В Минске назвали имя убитого оппозиционером спецназовца

01.10.2021 19:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Сегодня в Минске похоронили бойца спецназа КГБ, который был застрелен белорусским оппозиционером в ходе задержания. Впервые прозвучало имя погибшего офицера – Дмитрий Федосюк.

Ранее СМИ сообщали только его имя и позывной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Траурное мероприятие было масштабным и стало поводом для очередных грозных заявлений белорусских силовиков, чиновников и депутатов.

«Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и с им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону: беседовать, убеждать, уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире. За одного – 20, 100. Чтобы не было повадно», – заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Олег Белоконев.

Российский полковник запаса, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан напомнил, что фраза Владимира Путина прозвучала во время войны в Дагестане – и в мирной Белоруссии неуместна.

«Вы эту накачку зачем ведете, требуя от людей определиться со стороной противостояния? Ненормально то, что власть не видит: такая накачка с ее стороны провоцирует дальнейший раскол белорусского общества. Успокойтесь, журналисты и чиновники. Хватит провоцировать гражданскую войну. Хватит требовать от беззащитных белорусов определиться в этом противостоянии: кто не с нами, тот против нас. Вы хотите очередного витка насилия. К чему вы готовитесь? Вы хотите отформатировать белорусское общество к тому моменту, когда Лукашенко придумает, как ему остаться при власти? Вы к этому моменту сделаете стерильное общество? Я бы не был столь наивен. Все как один не пойдут за вами», – сказал Трухан на youtube-канале PolitWera.

Он подчеркнул, что своей агрессивной риторикой белорусские начальники «помогают змагарам делать героя» из оппозиционера, застрелившего силовика. Полковник считает, что в этой ситуации СМИ должны делать акцент на «случае эксцесса дурака», который погиб зря за русофобскую оппозицию.