В Минске обвинили Газпром в разрушении Союзного государства с Белоруссией

28.05.2020, Москва, Елена Острякова

Российская газовая монополия разрушает как Евразийский экономический союз, так и Союзное государство РФ и Белоруссии, потому что не устанавливает равнодоходные цены на газ.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По идее, это всем дало бы импульс для роста промышленности, деловых связей, кооперации, но – завтра. А энергетические монополии и их топ-менеджмент (это очень богатые люди) привыкли получать деньги сейчас, не задумываясь о завтра. Чаще всего эти деньги не остаются внутри, например, России и Казахстана… То есть, фактически прослойка энергетических капиталистов тормозит евразийскую интеграцию», – рассуждает Шпаковский.

Он напомнил, что 7 из 11 членов совета директоров Газпрома граждане иностранных государств.

«Энергетика – это всегда еще и геополитика. Если мы диверсифицируем поставки, в Белоруссии усиливается влияние конкурентов России. То есть, желание энергетической монополии получить сиюминутную прибыль оборачивается тем, что торпедируется союзная интеграция. Нас выталкивают из Союза. Нам объективно нужно стремиться получать энергоносители по более дешевой цене, добиваться для себя лучших условий. Но это приводит к ухудшению евразийской и союзной интеграции», – сказал Шпаковский.

Другой белорусский политолог Петр Петровский считает, что газовая монополия тормозит развитие и самой России.

«Сегодня РФ и Казахстан являются заложниками лоббистских групп топливно-энергетического комплекса, который вводит эти страны все в большую зависимость от голландской болезни. Это является большим тормозом для нас (белорусов). Концепция либеральной энергетической империи, которую сформировал Анатолий Чубайс, сводит наши экономики в периферию», – жалуется Петровский.