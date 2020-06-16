В Минске обвинили Россию – воссоединилась с Крымом без согласования с Лукашенко

16.06.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко готов повести Белоруссию по украинскому пути ради сохранения своей президентской власти. Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Марат Баширов, бывший глава ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лукашенко не сдастся, и если надо, то «положит» страну в украинском варианте. Зря, все-таки, Бабича (посла РФ в Минске отозвали по просьбе Лукашенко в 2019 году, – ред.) убрали с проекта», – написал Баширов.

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Его слова фактически подтвердил близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант, вступивший с российским коллегой в полемику.

«Зачем и перед кем Лукашенко должен сдаваться? Или за пожизненное кресло в Совфеде он должен был склониться в поклоне с фразой «чего изволите, барин»? Похоже, очень слабая экспертиза в России по Беларуси. И да – русские не сдаются, тем более, бело-русские партизаны… Странно, я думал, что российские политтехнологи должны знать, чем отличаются белорусы от туземцев, готовых отдать страну за бусы?» – написал Дзермант.

Он требует, чтобы Москва осознала необходимость «полного равноправия» с лимитрофом.

В частности, по мнению политолога, Кремль обязана была согласовать с Минском свои действия в Крыму в 2014 году.

«В Беларуси на сближение с Россией всегда смотрели как на Союз равных, это же прописано во всех интеграционных документах. Отказ от суверенитета не предусматривался, а если и предусматривался гипотетически, то взаимный. Условно говоря, если единая валюта – то союзный рубль с квотой на эмиссию и у Беларуси, как в ЕС с евро. Или, если совершаем некие действия в военно-политической сфере, которые могут ухудшить общее положение стран, например, такие как операция в Крыму, – то заранее советуемся и вырабатываем общую позицию, в том числе, по санкциям», – написал Дзермант.