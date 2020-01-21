В Минске осквернивший Пушкина подонок демонстративно явился в милицию

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский националист, осквернивший памятник Пушкину, пришел в РУВД и признался в содеянном.

Об этом в официальном телеграм-канале МВД Белоруссии написала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища», — сообщила Чемоданова.

Пресс-служба оппозиционной организации «Молодой фронт» а также лидер минских майданов Павел Северинец сообщили, что задержан активист Филипп Шавров. Он находится в изоляторе временного содержания. В доме у Филиппа был обыск, в ходе которого была изъята одежда. Сообщается, что активиста подозревают также в том, что писал на стенах домов политические лозунги.

Молодой человек ранее неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности.

17 декабря прохожие сообщили в милицию, что у скульптуры Пушкину вымазаны краской руки. Сейчас памятник уже восстановлен.

Как рассказал заместитель директора УП «Ремавтодор Центрального района г. Минска» Александр Поленков, несколько месяцев назад правонарушители раскрасили голову монументу. Тогда проблему удалось устранить за два–три дня.

Посольство РФ в Минске выразило «сожаление и недоумение» по поводу инцидента.

Ранее установку бюста Пушкина на территории университета в Бресте пришлось согласовывать на уровне президентов.

На другом памятнике Пушкину – на территории библиотечного колледжа в Могилеве власти закрасили строки стихотворения «Клеветникам России», в котором поэт осуждает участников польских антироссийских восстаний.