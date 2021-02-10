В Минске осознали, что движение на Запад уничтожит белорусскую промышленность

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

В Белоруссии надеются на создание в перспективе общей с Россией программы импортозамещения западных товаров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил минский политолог, белорусским политологом, сотрудник института философии Национальной академии наук Алексей Дзермант.

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Издание поинтересовалось что ожидает белорусские предприятия если страна выберет западный вектор развития.

«Те заводы, в которых белорусские предприятия создают конкуренцию европейским производителям, будут просто закрыты. Что же касается высокодоходных и уникальных сегментов, таких как калийные удобрения, то они, безусловно, будут сохранены, но перейдут под контроль западных акционеров, и в таком случае большая часть прибыли будет утекать за пределы страны – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что абсолютное большинство белорусских предприятий принадлежит государству или местным бизнесменам.

«И кстати, одно из опасений по интеграции с Россией как возникает из-за того, что у вас гораздо больше участие транснациональных корпораций в крупном бизнесе. А здесь хотели бы оставить все белорусские предприятия белорусскими. Но я уверен, что две страны выработают принципы совместной промышленной политики. Есть мечта – общая белорусско-российская программа импортозамещения западных товаров. Это тот уровень кооперации, который был в Советском Союзе», – говорит Дзермант.