В Минске отреагировали на призыв Парижа к гражданам Франции срочно покинуть Белоруссию

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МИД Франции призвал французских граждан, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть страну в связи с военными действиями на Украине.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Французам в Беларуси предлагается без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией. В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Республики Беларусь. Границы с Литвой и Латвией остаются открытыми», – говорится в сообщении.

Политолог Марат Баширов считает, что это «прямое признание о подготовке НАТО к военной атаке на Республику Беларусь». Об этом он написал в своем ТГ-канале. До этого США призвали своих граждан уехать из России, напоминает эксперт.

А публицист Илиас Меркюри воспринял предупреждение иронически.

«МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию — страну с низкими ценами на энергоресурсы и стоимостью жизни — в связи с несправедливостью к французам, проживающим на территории ЕС», – пошутил он.

По боевому отреагировали на французские «пугалки» и в самой Белоруссии.

«Спокойно, граждане. Сунутся – получат такую ответку, что очумеют. Армия уже год в боевой готовности», – написал тележурналист Григорий Азаренок.

А его коллега Игорь Тур предложил свой вариант текста для ТГ-канала зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Кремль настоятельно рекомендовал всем гражданам ЕС срочно покинуть территорию мира иллюзий и понять, что если Москве будет нужно – им всем п***ц.» Это шутка, если что. Хотя…», – написал Тур.

Еще одна белорусская журналистка Мария Петрашко связала предупреждение французских дипломатов и белорусскую кампанию по возвращению сбежавших оппозиционно настроенных граждан.

«Все заметили сообщение МИД Франции с призывом к своим гражданам немедленно покинуть Беларусь в связи с военными действиями на Украине. А то, что Президент обозначает уже которую неделю: кто не с нами – тот против нас. Беглым лучше вернутся именно сейчас. Это никого не заставляло задуматься о том, насколько сейчас реально работает «кто не с нами – тот против нас»?», – написала Петрашко.