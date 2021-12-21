В Минске пикетчики осадили посольство Великобритании

21.12.2021  20:31 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Великобритания, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал


Пикет против бездействия полицейских в отношении хулиганов, напавших на белорусское посольство, прошел сегодня перед посольством Великобритании в Минске.

Напомним, в воскресенье активисты белорусской эмигрантской организации «Надзея» забросали белорусское посольство в Лондоне яйцами, а затем напали на двух дипломатов.

Пикет против бездействия полицейских в отношении хулиганов, напавших на белорусское посольство, прошел сегодня перед...

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Один из нападающих нанес удар кулаком в лицо консула. Он находится в больнице. Диагностирован перелом носа, сотрясение мозга, выбит передний зуб.

Участники пикета держали в руках плакаты на русском и белорусском языках: «Требуем расследования», «Посол = белорусский народ», «Не позволим оскорблять нашу страну», «Беларусь нам не по зубам».

Они передали обращение к министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с требованием немедленного начала реального расследования нападения на дипломатов, публичного осуждения и недопущения в будущем подобных происшествий, а также принесения извинений белорусскому народу, Президенту, МИДу, сотрудникам посольства за допущенный британскими властями беспредел и беззаконие.

Сегодня же Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту нападения. Проводится расследование. Видеозапись инцидента приобщена к материалам уголовного дела.

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