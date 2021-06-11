11.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, История, Крым, Политика, Россия
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В Минске почтут белорусов, павших в битве за российский Крым

В день России в минскую крипту Храма-памятника в честь Всех Святых и в память...

В день России в минскую крипту Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших будет заложена капсула с землей с мест упокоения белорусских воинов, погибших в Крымской войне 1853–1856 гг.

Об этом сегодня на пресс-коференции в Минске сообщил посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это крайне важное событие. Оно в определенном смысле как бы закольцовывает ту дорогу, которую погибшие белорусские солдаты русской императорской армии не завершили тогда. Они не вернулись на родину. В этом глубокий символизм, что земля, которая смешана с их прахом, вернется в Беларусь», – сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что Крымская война является событием «в широком смысле российской истории», то есть истории Российской империи и Советского Союза.

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