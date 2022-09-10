В Минске предрекают России тяжелые последствия успеха ВСУ. В Киеве грозят Лукашенко

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Новости Украины

Отступление российской армии в Харьковской области будет иметь тяжелые последствия РФ – как во внешней, так и во внутренней политике.

Такой прогноз публикует считающийся близким к белорусской власти минский политолог Александр Шпаковский.

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«В политическом плане поражение Российской армии в Харьковской области будет иметь ряд негативных последствий. 1.Снижение международного авторитета России среди развивающихся стран. 2.Усиление прозападных групп влияния в государствах постсоветского пространства и странах ЕАЭС в частности. В зоне особого внимания страны Центральной Азии и Армения. 3.Рост значения Турции для России, за что Эрдоган будет требовать уступок в Сирии, Закавказье, Средней Азии. 4.Попытки активизировать подполье в Беларуси. 5.Падение авторитета центральной власти и лично Владимира Путина в РФ. Противник будет раскачивать социальную, межэтническую и религиозную повестку. В ближайшее время ренегаты начнут истерично требовать «мира», ура – патриоты не менее истерично – «ударить по Киеву атомной бомбой», власть постарается сделать вид, что всё под контролем, что ещё больше усугубит диссонанс между официальным дискурсом и реальностью», – пишет Шпаковский.

Тем временем, из Киева звучат угрозы в адрес властей Белоруссии.

«Лукашенко лучше сидеть тихо. Удар ВСУ в Харьковской области поставил Россию перед необходимостью как-то купировать удары Украины. Однако, ключевая проблема России в текущий момент – где взять резервы… Поэтому у Путина сейчас может быть соблазн заставить Лукашенко напасть на Украину или создать видимость такой угрозы, чтобы Украина не имела резервов, необходимых на востоке и юге. Понимая это ВСУ вместе с другими силовыми ведомствами начали учения «Північний буревій-2022». По сути, Украина открыто показывает Луке, что, если он полезет к нам, то этот картофельный куколд Путина получит по рогам… Благо в Беларуси все близко, потому Украина даже существующим вооружением может откошмарить РБ по полной. А с учетом поставок по ленд-лизу такие возможности будут только расти. Потому усатый таракан должен выбрать, нарваться сейчас и получить по рогам сейчас, или просидеть ещё год-два и получить по рогам потом. Потому что Бучу и зверства на Киевщине, сотни ракет, запущенных с территории РБ Лукашенко никто не простит в Украине. Потому сколько веревочке не виться, в финале Лукашенко все одно светит петля», – обещает киевский политолог Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов на Донбассе.