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В Минске представитель ОБСЕ покинул зал переговоров из-за истерики украинцев
Официальный Киев опустился до прямых угроз физической расправой и уголовным преследованием в адрес представителей народных республик в ходе Минских переговоров. Чтобы пресечь агрессивные выпады украинской стороны, представитель ОБСЕ покинул зал заседаний.
Об этом по итогам очередных переговоров в Минске сообщила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Красноречивым подтверждением агрессивности и явного стремления создать открытую склоку в зале заседаний со стороны представителей Киева стало то, что координатор от ОБСЕ решил покинуть помещение, чтобы хоть как-то охладить наших визави», – рассказала глава дипведомства.
Метки: Минский процесс, Наталья Никанорова, ОБСЕ, Украина
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