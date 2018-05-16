16.05.2018, Минск, Владимир Гладков

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В Минске представитель ОБСЕ покинул зал переговоров из-за истерики украинцев

Официальный Киев опустился до прямых угроз физической расправой и уголовным преследованием в адрес представителей народных республик в ходе Минских переговоров. Чтобы пресечь агрессивные выпады украинской стороны, представитель ОБСЕ покинул зал заседаний.

Об этом по итогам очередных переговоров в Минске сообщила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Красноречивым подтверждением агрессивности и явного стремления создать открытую склоку в зале заседаний со стороны представителей Киева стало то, что координатор от ОБСЕ решил покинуть помещение, чтобы хоть как-то охладить наших визави», – рассказала глава дипведомства.