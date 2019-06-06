В Минске прекратились вопли Геращенко

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что украинская сторона под руководством Леонида Кучмы значительно изменила риторику в сторону относительного конструктива, опыт четырёх лет переговоров не внушает особого оптимизма по этому поводу.

Об этом во время прямого включения из Минска в эфире телеканала «Россия-1» заявил специальный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть очень сдержанный оптимизм, и он касается только риторики. Ни о чём, кроме несколько изменённой риторики, в которой стало меньше «порошенковщины», говорить, наверное, не приходится. То есть в Минске сегодня гораздо реже употреблялись словосочетания «агрессор, оккупанты, оккупационная администрация» и так далее. В ряде групп были относительно конструктивные переговоры.

Можно говорить о том, что в гуманитарной группе, по крайней мере, после ухода Ирины Геращенко, закончились вопли и начался какой-то конструктивный разговор о верификации людей, которые находятся с обеих сторон, а это более 300 людей, которые 17 месяцев ждут обмена. Есть определённая риторика в экономической группе, речь идёт об обсуждениях механизма снятия экономической блокады, которая существует с февраля 2017 года. В группе по безопасности и политике риторикой хорошей не пахло», – заявил Мирошник.

«О чём-то более серьёзном другом говорить пока не приходится: есть только несколько более сглаженная тональность, но, учитывая четыре года переговоров, тональность сильно на наше мировосприятие не влияет», – добавил луганский дипломат.