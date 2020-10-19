В Минске престарелые русофобки с грязным лаем набрасывались на офицеров-отставников

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Новая форма анимации протестов, которую сравнительно недавно начали внедрять польские кураторы, – марши пенсионеров – выглядит намного бодрее общих воскресных маршей, изживающих себя вслед за женскими шествиями.

Молодежь все еще послушно ходит по выходным по указанным из Варшавы маршрутам, но интриги в этом действии совсем не осталось, поскольку белорусская милиция тоже читает польские телеграм-каналы. Зато змагарские пенсионерки (а пенсионерские марши преимущественно женские) полны эмоций, правда, отнюдь не позитивных.

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Сегодняшнее действо кураторы назвали «маршем мудрости». Но название получилось издевательским, поскольку агрессивные участницы никакой мудрости не демонстрировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спровоцировало их на агрессию альтернативное мероприятие, проводившееся под патронатом властей, – митинг и марш ветеранов армии и силовых структур. Туда собрали в основном мужчин. На них-то бабушки-националистки и набрасывались, словно уличные шавки, выкрикивая оскорбления.

Государственные красно-зеленые флаги они приняли почему-то за российские и начали кричать «Позор!». Когда слов не хватало, начинали корчить рожи. Мужчины в форме и в штатском практически не реагировали на беснующихся женщин и проходили молча.

Еще агрессивнее пенсионерки вели себя в отношении съемочных групп государственных телеканалов. Тут доходило почти до рукоприкладства. Правда, называть БелТВ «Рашей Тудей» престарелые майданщицы, наконец, перестали.

В свою очередь, на ветеранском митинге на площади Независимости заклеймили Запад, который хочет разрушить белорусское государство и оторвать его от России, выразили надежду на то, что молодежь одумается и все поймет. Звучали военные песни.

На «марше мудрости» – напротив – кричали националистическое «Живе Беларусь», несли коллаборантские бело-красные флаги и антироссийские лозунги. “Хватит для Путина красить фасад Беларуси кровью ее сыновей и дочерей!”, – такой плакат несла одна из пенсионерок.

Автор другого плаката: “Под красно-зеленым флагом НКВД репрессировал 600000 белорусов. Такова фашистская Россия”, в интервью американскому «Радио Свобода» раскритиковал президента Лукашенко за верность советским традициям и близость к России.

«Третьего июля он объявил Днем независимости, до независимости оставалось еще 47 лет. Теперь этот засланец России специально выкорчевывает белорусское», – рассуждал пенсионер-змагар.

Звезда протестов полоумная русофобка Нина Багинская уже приезжает на мероприятия на такси. Пенсионерки, как раньше участницы женских маршей, встречают ее восторженными криками: «Вы наш символ!».

Когда митинг ветеранов закончился, они отправились возлагать цветы к Вечному огню и нагнали колонну оппозиционных пенсионерок. Те вновь не смогли сдержать «мудрости», но до стычек дело не дошло.

Цветы, а их на лицемерно мирных акциях оппозиции всегда много, женщины возложили к памятнику писателю Якубу Коласу.

Показательно, что хотя змагары кричат о «фашистах» и хвастают партизанским прошлым своих дедов, памятники героям Великой Отечественной войны они обходят стороной. Может, это и к лучшему. А то, однажды в августе обмотали стелу на площади Победы красно-белым флагом, и это оскорбило многих белорусов.