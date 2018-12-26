В Минске признали, что занимаются повторением украинской хитрозадости

26.12.2018, Минск, Михаил Рябов

Одна из причин последних споров между Минском и Москвой заключается в том, что Россия, находящаяся под санкциями, вынуждена проводить инвентаризацию своих экономических отношений со странами-союзниками.

Об этом в интервью газете «РБК Daily» заявил старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

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«Видимо, в России есть определенное недовольство многовекторной политикой Белоруссии. Минск занимает сдержанную позицию по отношению к конфликту на востоке Украины, ведет самостоятельные переговоры с Западом о снятии санкций и т.д. Это тоже может вызывать раздражение», – признал минский эксперт.

Напомним, что так называемая «многовекторность» была характерна и для бывших президентов Украины Леонида Кучмы (его правление завершилось прозападной «оранжевой революцией») и Виктора Януковича (был свергнут в результате прозападного государственного переворота – Евромайдана).