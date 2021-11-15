В Минске призывают «жахнуть» по Литве и Польше санкциями Союзного государства

Ни одна крупная немецкая или австрийская фирма никогда не покинет белорусский и российский рынки, несмотря ни на какие санкции и крики со стороны поляков с литовцами.

Об этом в ходе видеомоста Москва-Минск заявил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции вводятся не из-за мигрантов, не из-за того, что происходит на границе. Санкции вводились бы так и так, вне зависимости от того, что бы делала Белоруссия. То, что происходило на протяжении этого года, это доказывает. Та же ситуация с самолётом – не дожидаясь расследования ввели санкции. Не было бы самолёта, ввели бы санкции за что-то другое. Это пятый пакет, шестой пакет, седьмой будет пакет, восьмой. Но давайте ещё одну вещь скажем, первое – ни одна немецкая, австрийская крупная фирма не ушла с белорусско-российского рынка и не уйдёт никогда в жизни», – заявил Гайдукевич.

По его словам, то, «что там Польша и Литва шумят и кричат, стреляя себе в ногу – это одно, реальная европейская политика – это другое».

«То же самое, что касается того же «Северного потока-2», который, несмотря на громкие крики Польши и Литвы, я уверен, будет функционировать, и Германия этот вопрос пролоббировала, потому что у неё хватает для этого сил. То, что Литва уничтожила грузопоток через клайпедский порт, она сделал хуже себе, Белоруссия уже спокойно перевела грузопотоки в Россию. То, что Литва уничтожает экономику свою собственную, портя экономические отношения с Белоруссией, она делает хуже себе. Мы спокойно свою продукцию продаём на другие рынки, и давным-давно переориентировались. Беларусь в состоянии ответить на любые санкции. Более того, я как депутат Союзного парламента убеждён, что если Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства введёт всего лишь один настоящий пакет санкций, то вся Европа на следующий день почувствует, что это такое. Потому что у нас рычагов – более чем достаточно – вместе, если бы мы это сделали», – уверен белорусский политик.

В то же время, по его словам, даже контрсанкции одной Белоруссии очень чувствительно бьют по некоторым странам ЕС.

«Давайте, например, скажем про ту же Польшу и Литву откровенно. Кто поедет в Клайпеду отдыхать, кроме белорусов и россиян? Бросьте вы, никто. Кто в польское приграничье приезжал и покупал все товары, которые там находились… немцы? Нет, приезжали белорусы! Так вот, за время этих санкций в рамках Союзного государства мы должны сделать так, чтобы наши граждане никогда туда не ездили за покупками, мы в состоянии всё производить сами», – добавил Гайдукевич.