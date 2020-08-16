В Минске проходит многотысячный националистический Майдан

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Майдан, сопоставимый с киевским в его лучшие дни, проходит сейчас в Минске.

В 14.00 сторонники оппозиции начали собираться у стелы «Минск город-герой».

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Примерно через четыре часа они начали движение к центру белорусской столицы.

Большинство протестующих в белой одежде, как и призывали их лидеры. В толпе доминирует красно-белая националистическая символика.

По дороге оппозиция скандировала «Лукашенко – в автозак», «Саша, ты уволен», «Света – наш президент». Также звучит националистическая кричалка «Верям, можам, перяможам».

Толпа дошла до площади Независимости и заняла ее целиком. Не все протестующие поместились.

Правоохранителей на улицах не видно совсем.