16.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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В Минске проходит многотысячный националистический Майдан


Майдан, сопоставимый с киевским в его лучшие дни, проходит сейчас в Минске.

В 14.00 сторонники оппозиции начали собираться у стелы «Минск город-герой».

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Примерно через четыре часа они начали движение к центру белорусской столицы.

Большинство протестующих в белой одежде, как и призывали их лидеры. В толпе доминирует красно-белая националистическая символика.


По дороге оппозиция скандировала «Лукашенко – в автозак», «Саша, ты уволен», «Света – наш президент». Также звучит националистическая кричалка «Верям, можам, перяможам».

Толпа дошла до площади Независимости и заняла ее целиком. Не все протестующие поместились.

Правоохранителей на улицах не видно совсем.


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