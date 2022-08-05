В Минске прошел секретный Беломайдан в поддержку Украины

Концерт певицы Мерием Герасименко перед одним из баров в центре Минска обернулся проукраинской манифестацией.

Певица, одетая в белую футболку с красным сердцем (цвета белорусских националистов), предложила собравшимся «спеть для Украины» песню из репертуара группы «Океан Эльзы».

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На следующий день Герасименко была задержана милицией. Как выянилось, она собирала деньги в поддержку ВСУ, в том числе на покупу БПЛА «Байрактар».

«Змагары, работающие на гранты европейских стран и в интересах последних, свою деятельность направляют на разжигание ненависти нормальных украинских и белорусских граждан друг к другу. Вы представляете? В центре Минска собирала деньги на нужды ВСУ.

Очень надеюсь, что её русофобский и антибелорусский настрой не останется незамеченным. Про участие в массовых беспорядках, полагаю, можно промолчать», – написал в своем ТГ-канале тележурналист Григорий Азаренок.