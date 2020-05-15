В Минске угрожают национализацией собственности «Газпрома»

15.05.2020, Москва, Елена Острякова

Три наиболее медийных близких к главе Белоруссии политолога синхронно выступили с критикой бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который публично заявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах.

Александр Шпаковский считает, что несмотря на увольнение, бывший банкир является ставленником «Газпрома». Политолог угрожает российской монополии отъемом собственности.

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«Бабарико таки полез. Ожидаемо. Наши российские топливно-энергетические друзья доиграются до национализации «Белтрансгаза» в итоге», – написал Шпаковский в своем «фейсбуке».

«Газпром» приобрел «Белтрансгаз» в 2011 году. Примечательно, что национализацией газотранспортной компании еще в феврале, когда переговоры по энергоносителям, казалось, зашли в тупик, грозил России другой близкий к Лукашенко политолог Алексей Дзермант. Сейчас его угрозы не так «страшны». Он иронизирует над выдвижением Бабарико и предлагает руководителям крупных белорусских предприятий поучаствовать в российских президентских выборах.

«Интересно, а на следующих президентских выборах в России мы увидим среди кандидатов, например, директора МАЗа или МТЗ?», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Наконец, совсем уж неприлично «наехал» на Бабарико третий близкий к официальному Минску политолог Петр Петровский. Он считает, что экс-банкир внешне напоминает буржуя с советских плакатов.

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.

«Смотрю многочисленные интервью Виктора Бабарико. Слышу про браваду, как он убегал из комсомольских отрядов на различного рода шабашки и получал черным налом, а после хвастался перед ответственными комсомольцами, что те лохи, зарабатывают по 100 рублей в месяц, а он по 700. После его рассказ как он пришел из университета и за родительским столом приравнял СССР и Третий Рейх. Особенно понравилось, когда он совратил своих сокурсников не идти на демонстрацию и устроить попойку, за что и был привлечен к ответственности.

А дальше вообще песня. Белорусы не умеют зарабатывать. Поэтому бедные сами виноваты в своей бедности. Ну и поехала, понеслась…

И вот после этих интервью я понял, что он мне кого так напоминает. Сразу же пришелся на память классический образ буржуя с советского плаката», – написал Петровский в своем «фейсбуке».

Отметим, что пока о намерении участвовать в президентских выборах заявила 34 человека. Кроме представителей маргинальной националистической оппозиции там есть и тяжеловесы вроде бывшего дипломата Виктора Цепкало. Все они жестко критикуют Лукашенко.

Почему же именно Бабарико обратил на себя внимание пропрезидентских политологов? Экс-банкир последовательно выступает за интеграцию с Россией. Причем, делает это не с экзальтированных позиций славянского братства (Бабарико – белорусский националист), а исходя из объективного анализа экономической ситуации в Белоруссии. Он считает, что интеграция экономически выгодна только Белоруссии и ей придется заплатить за это частью суверенитета, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Такие утверждения делают Бабарико антиподом Лукашенко, который, боясь утратить личную власть, возводит суверенитет в фетиш.