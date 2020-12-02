В Минске услужливый «Батькин эксперт» получил пинка от батькиной вертикали

02.12.2020, Минск, Артём Агафонов

Управление юстиции Минского горисполкома отказалось регистрировать общественное объединение «Единое Отечество». В принципе, ничего нового. Белорусские чиновники очень не любят регистрировать структуры гражданского общества, имеющие хоть какое-то отношение к политике.

Инициаторов создания общественных объединений могут мурыжить, находя каждый раз новые отговорки, годами. Последний пример тому – общественное объединение «Бессмертный полк», которое не может пробиться через бюрократические отписки уже третий год.

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Отличие случившегося с «Единым Отечеством», которое белорусские либерально-националистические СМИ называют «пророссийским» в том, что его лидером оказался одиозный политик Дмитрий Беляков, который сейчас не вылезает из студий ток-шоу различных российских телеканалов, с фанатизмом хунвейбина оправдывая абсолютно все, что творит Лукашенко.

В самой Белоруссии Беляков известен проектом «Инфоспецназ», занимающимся прославлением Лукашенко и не брезгующим в этом деле ничем. «Пророссийскойсть» «Единого Отечества» – очередной миф змагаров и маска для российской аудитории.

Сами себя в Белоруссии они предпочитают называть «просоюзными», любят рассуждать про злых российских олигархов и захвативших власть компрадоров, мечтая распространить белорусскую модель управления (можно вместе с самим Лукашенко) еще и на всю Россию, а то и постсоветское пространство.

В среду произошло событие, ожидаемое многими, но не самим Беляковым. Корабль его «Единого Отечества», следовавший курсом, параллельным реальности, на полном ходу на эту самую реальность напоролся. Организация, которую планировалось превратить в партию, и другой лидер которой Андрей Иванов уже говорил об эпохальных планах проведения «всесоюзного референдума» о «воссоздании единого союзного государства», не смогла пройти даже самый первый этап – регистрацию региональной структуры в столице.

Своим отказом белорусская власть попросту дала не в меру активным, инициативным и вообразившим о себе лишнего активистам пинка, приказав знать свое место. Судя по реакции Белякова, намек он не понял.

Активист распространил в соцсетях эмоциональное заявление, которое сводится к тому, что в Мингорисполкоме засели враги, которые «делают всё, что бы еще больше взвинтить градус гражданского конфликта», «душат патриотов» и «рубят на корню благие начинания граждан, отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка». По мнению Белякова, злонамеренные чиновники делают это вопреки указаниям Лукашенко об активизации партийного строительства и общественного диалога.

Тезис о плохих боярах и хорошем царе не нов, но к условиям белорусского абсолютизма не применим. Самостоятельных решений политического характера чиновники уровня управления юстиции Мингорисполкома в Белоруссии не могут принимать в принципе. Все такие решения принимаются несколькими этажами властной пирамиды выше.

Сейчас Беляков, конечно, может выполнять данные сегодня обещания и обращаться в суд, писать письмо Лукашенко, обращения в Минюст и инициировать депутатские запросы. Но желаемого результата этим он вряд ли достигнет. Не знаю, искренне ли он верил, что нужен белорусской власти в качестве партийного лидера или получал какие-то обещания со стороны кого-то из государственной верхушки. Обещать – не значит жениться, а в белорусском государстве цена обещаниям и вовсе стремится к нулю. Наивного активиста даже жалко.

Устроив публичную истерику и пойдя, таким образом, против системы, Беляков сделал категорически неверный ход. Сделав ставку на гиперлояльность власти, ему оставалось только придерживаться ее, а не пытаться побороть Мингорисполком на аппаратном поле. Правильным ходом было тихо принять отписку и пойти к кураторам или искать выходы на более высоких этажах власти, где такую покорность могли бы оценить и дать согласие на регистрацию.

Вместо этого Беляков продемонстрировал свою эмоциональную неустойчивость и неуправляемость. Скорее всего, это была фатальная ошибка. Будет очень интересно посмотреть на его дальнейший карьерный путь и эволюцию взглядов.