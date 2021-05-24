В Минске вновь «заминировали» иностранный самолет

24.05.2021, Москва, Елена Острякова

Очередное сообщение о минировании самолета поступило сегодня на электронную почту Национального аэропорта Минск от неустановленных лиц.

Об этом сообщает аэропорт в своем официальном телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В электронном письме говорилось о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт.

Рейс задержали на два часа, был проведен повторный осмотр самолета и пассажиров.

Напомним, что днем ранее аэропорт получил аналогичное сообщение. Оно касалось самолета ирландской авиакомпании RyanAir, летевшего над территорией Белоруссии из Афин в Вильнюс.

Когда экипажу сообщили об угрозе, он сам принял решение посадить борт в Минске, поскольку в письме по некоторым данным содержалась угроза произвести взрыв в аэропорту Вильнюса. Для предотвращения возможного теракта в небо был поднят самолет ВВС Белоруссии.

После посадки при повторной проверке документов у пассажиров выяснилось, что среди них находится объявленный в международный розыск Роман Протасевич. В прошлом он руководил деструктивным телеграм-каналом «Нехта», который организовывал массовые беспорядки в Белоруссии в прошлом году.

Белорусская оппозиция, западные СМИ и ряд западных политиков обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в захвате воздушного судна.

Между тем вскоре после инцидента Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Сегодня стало известно, что сообщение о минировании самолета RyanAir было направлено от имени организации Хамас. Об этом рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский.

«Мы, солдаты «Хамас», требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом», – зачитал Сикорский перевод письма с английского.