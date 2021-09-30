В Минске заявляют о ментальной неготовности белорусов войти в Союзное гоударство

30.09.2021 19:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

За годы, прошедшие после распада СССР, менталитет жителей России и Белоруссии изменился, и это может помешать строительству Союзного государства.

Об этом на круглом столе в Минске заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Давыдько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как же делиться в рамках Союзного государства? Какие опасения? У Белоруссии конкретные опасения. Потому что мы – разные страны, с разным экономическим и политическим укладом. Более того, и менталитет уже немножко отличается. В Белоруссии, если кто-то зарабатывает больше, вызывает любопытство, зависть, неприязнь, то в России уважение. Нетерпимость сидит в нас. И это определенное мерило настроения. Если капитализация в России дошла до декларируемой сверху константы, то в Белоруссии она все еще воспринимается по советским нормам: Частник, капиталист. Как это гармонизировать или унифицировать? В Белоруссии боятся, что придет сособственник на наши предприятия и спросит, зачем на этом предприятии свой санаторий, своя столовая, детский садик. Давайте лучше зарплату добавим, и человек сам будет выбирать, где у него детсадик, в каком санатории он будет отдыхать. И люди скажут: действительно, давайте так. Но для этого мы сократим людей. Куда они пойдут – какая разница – мы не должны об этом думать. У нас активно социально ориентированное мышление людей», – рассуждает Давыдько.