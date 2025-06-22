В Минске зло плюются на Трампа. До этого 6,5 часов целовали и мяли в объятиях Келлога

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6,5 часов общался со спецпосланником президента США по Украине Келлогом.

Пресс-служба белорусского президента оперативно распространила кадры о подчеркнуто теплом характере встрече, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко встречал гостей, одетых по строжайшему дресс-коду, без галстука. Первый член американской делегации некий Джон зашел в президентский кабинет с криком «Мой друг» и сразу кинулся обниматься. Подхваченный этой волной дружелюбия, обнялся с «последним диктатором Европы» и Келлог.

«Это лучше, чем гольф-клуб в Маралаге», – польстил он Лукашенко, сравнив его кабинет с поместьем президента США Дональда Трампа.

Батька воспринял комплимент как должное и предложил «не мудрить-хитрить», а говорить искренне. Он и таинственный Джон подчеркнули, что всегда так и делали, а «господин генерал приспособится».

Видимо, Келлог приспособился, потому что разговор перетек из-за переговорного стола за обеденный. К моменту этой передислокации были приурочены первые сообщения о том, что Лукашенко помиловал и отпустил 14 «политзаключенных».

В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 – Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. Но были в группе и пятеро белорусов, самый известный из которых – муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Сергей.

Всех освобожденных зеков тут же направили в Литву, где их встречал заместитель Келлога Джон Коул. В своем комментарии он всячески подчеркивал роль Трампа в этом событии.

Эксперты посчитали, что в обмен на этот щедрый подарок Минск хочет получить восстановление отозванного посольства США и снятие санкций.

«Не то чтобы Трамп знал, кто такой Тихановский, но освобождение политзаключенного он сможет поставить себе в плюс, а во-вторых – это сигнал Путину о возможном изменении курса: «Смотри, а у нас с американцами начинает налаживаться», – тут же поёрничал в соцсети политолог-иноагент Аббас Галлямов.

Комментариев об очередном «предательстве Лукашенко» в сети было много. Публицист Максим Шевченко назвал переговоры в Минске «своеобразным совместным ироничным посланием Трампа и Лукашенко Владимиру Путину, суть которого в том, что, несмотря на Союзное государство и ОДКБ, Беларусь это не приложение к России и не ее сателлит, а субъект прямого диалога с США».

Но уже через несколько часов после американского удара по Ирану публицист поменял свою точку зрения. Он теперь считает, что визит Келлога в Минск был связан с предстоящей атакой.

«Через Келлога Трамп и передал Тегерану с помощью Лукашенко и Путина огромную просьбу не реагировать на американские бомбы, убрать из объектов всех людей и ядерные материалы и не придавать значения трамповским громогласным заявлениям и ультиматумам», – написал Шевченко в своем тгк.

«Келлогу дано задание – найти возможность сблизить позиции, чтобы создать работоспособный вариант финала… Зная интересы и намерения Москвы не понаслышке, батька может дать толковые рекомендации: это не надо, это не пройдёт, а вот это – попробуйте. Келлог, похоже, уехал обнадёженным», – рассуждает политолог Сергей Станкевич.

Резкая реакция приближенного к белорусскому президенту политолога Алексея Дзерманта показывает, что американская атака стала для Минска неожиданностью.