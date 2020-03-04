В минском «кровавом салюте» обвинили двух россиян и одного белоруса

04.03.2020, Москва, Елена Острякова

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения во взрывах салютных установок 3 июля 2019 года, повлекшими гибель человека, двум сотрудникам российской фирмы-изготовителя фейерверков и командиру роты минской военной комендатуры.

Об этом сообщается на официальном сайте СК Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Они обвиняются в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшими по неосторожности гибель человека, и причинении ущерба в крупном размере.

Сотрудники минской военной комендатуры выявили, что большая часть салютных снарядов калибра 195 мм, закупленных в России, имела диаметр, превышающий норму.

Белорусские следователи считают, что российских инженеров прислали в Минск именно для замены бракованных изделий. Однако вместо этого они с командиром роты «дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия)», что и привело к взрывам.

В итоге снаряды взрывались на низкой высоте и в стволах мортир, что привело к гибели женщины. Еще пострадало 11 человек. Был нанесен ущерб на сумму 740 тысяч белорусских рублей (22 млн российских рублей).

Обвиняемые по делу о взрыве — 25-летний Максимилиан Сапронов и 28-летний Константин Денисов, сотрудники российской фирмы «Пиро-Росс» из Сергиева Посада. Оба имеют высшее образование, в компании «Пиро-Росс» работали несколько лет. Накануне Дня независимости они прибыли в Минск как консультанты. Оба уже 8 месяцев находятся в белорусском СИЗО.

Начальник конструкторского бюро № 3 ОАО «Пиро-Росс» Андрей Инкин ранее заявил, что его сотрудники не прикасались к снарядам для салюта, а только согласовали его сценарий. Все манипуляции осуществляли белорусские военные. При этом гарантийный срок пушки, из которой осуществлялись залпы был просрочен.