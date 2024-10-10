В Минтуризме Крыма назвали ливадийские пляжи «позорным позором»

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Туристы в этом году выбирали курорты рублем, попутно отмечая растущее благоустройство прибрежных городов Крыма. Чего не скажешь о Ялте, где после прошлогоднего «шторма века» не привели в порядок пляжи.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявила» эксперт, экс-замминистра туризма Крыма Людмила Бабий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На рост турпотока сыграла, в первую очередь, экономическая составляющая – у нас было дешевле. А второй момент, о котором почему-то мало говорят: у нас ряд курортных городов выбиваются в лидеры по благоустройству. Набережные, которые ещё недавно пребывали в печальном состоянии, становятся роскошными местами для прогулок. И это отмечают и отдыхающие, и жители Крыма. Курортная инфраструктура улучшается на глазах. Стало комфортно приехать не наскоком на 2-3 дня, закрывая глаза на дороги, тротуары и мусор, а приехать и погулять», – подчеркнула эксперт.

В этом году после многолетнего ремонта открылась набережная им. Терешковой в Евпатории. В Алуште стал виден результат комплексной работы по благоустройству курортной зоны.

«Это красивый курортный город, по которому приятно проехаться, прогуляться. Очень много симпатичных мест, прекрасные пляжи. Набережная, которая ведёт к Профессорскому уголку, вообще отдельный респект. И в этом году поток в Алушту вырос. Ялта традиционно самый популярный курорт, и я живу в Ливадии. Но, честно говоря, в каком состоянии находятся ливадийские пляжи – это позор. Прямо позор позорный», – указала Бабий.

Среди отдаленных от моря городов, туристы выделяют Бахчисарай и окрестности.

«В Бахчисарае ненавязчиво приведён в порядок Старый город. Понятно, что у многих жильцов не было денег на ремонт фасадов домов. Да их толком и не ремонтировали, просто вычистили, сделали хорошие дороги. Зелёная зона идеальная, газонная трава, тротуары для прогулок осветили фонарями, и Бахчисарай сразу стал той восточной сказкой, «городом чистых водометов», как писала о нем Ахматова», – заключила Бабий.