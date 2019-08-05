В Минздраве «незалежной» предложили украинцам вызывать скорую из любой точки США
Министерство здравоохранения Украины, выдавая американский «порядок об экстренной медпомощи» за свой собственный, не удосужилось даже поменять географические названия.
Об этом на своей странице Facebook сообщил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думал, это шутка такая. Но залез на сайт Министерства здравоохранения как бы Украины – и убедился. Действительно, приказом утвержден порядок об экстренной медпомощи, который ссылается на законы отдельных штатов и требует врачей в случае отравления пациентов звонить «из любой точки Соединённых Штатов».
То есть им даже было лень приказ придумывать. Просто тупо перевели с английского и издали как приказ украинского министерства! Полная «гиднисть» и «незалежность», – прокомментировал эксперт.
Отметим, всего в документе слово «штат» упоминается 11 раз.
Спасибо!
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