В мире активно ширится движение за закрытие американских военно-биологических лабораторий

19.07.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Тридцать две коммунистических и рабочих партий подписали петицию, инициированную коалицией политических сил против производства распространения биологического оружия и закрытия военно-биологических лабораторий США. Эту коалицию создали Социалистическое Движение Казахстана, Единая Коммунистическая партия Грузии, Социалистическая партия Латвии и Коммунистическая партия Пакистана.

Представители коалиции предложили всем, входящим в объединение коммунистических и рабочих партий, подписать коллективную петицию, в которой указали угрожающий рост расходов на производство нового вооружения со стороны западных стран на фоне усиливающейся пандемии. Так, только «США, как самый главный гегемон мирового империализма, потратили на вооружение 778,0 миллиардов долларов, что составляет 39% от общих мировых расходов».

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Указали члены коалиции и на значительные вложения Пентагоном в разработку новых видов биологического оружия.

«По сведениям американских ученых, опубликованных в прессе, США за последние двадцать лет потратили на индустрию наступательного биологического оружия более 100 миллиардов долларов. 13 тысяч биологов в 400 лабораториях в США заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц (offensivekillergerms), устойчивых к вакцинам».

Но самое угрожающее в том, что такие разработки ведутся как раз в бывших республиках СССР по периметру границ России и Китая, так как 1495 лабораторий, созданных американцами по всему миру, часть из них развернуты на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах.

«В ситуации обострения международной борьбы и конкуренции накопленные боевые вещества биологического оружия могут быть применены американскими военными в отношении своих противников, что приведет к катастрофическим последствиям», — указывается в петиции.

Самое серьезное опасение и гнев организаторов кампании вызвала новость о том, что Пентагон осуществляет при помощи казахстанских ученых разработку новых методик распространения модифицированных штаммов наиболее заразных и убийственных заболеваний через домашний скот, выращиваемый в Центральной Азии, Астраханской области и Алтайском крае России, а также в западных регионах Китая и внутренней Монголии. Это настоящее доказательство того, что в Казахстане американские военные биологи реально ведут подготовку к боевым действиям.

«Вызывает озабоченность, что ведутся новые разработки биологического оружия. В частности, стало известно, что в Казахстане в ряде научно-исследовательских институтов и построенной американцами лаборатории проходят военно-биологические исследования по программе Пентагона, которая называется «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human – camel interface». Объектом изучения являются верблюды как природные переносчики ряда заболеваний в целях использования их в качестве контейнеров по распространению искусственно созданных вирусов», — указывают инициаторы кампании в своём заявлении.

В этом проекте задействованы и ученые из Таджикистана, а также ряд исследовательских центров из США и Сингапура, но главные исследования непосредственно проводятся в Казахстане на базе Научно-исследовательского Института проблем биологической безопасности в Жамбылской области и Центральной референс-лаборатории третьего уровня защиты (ЦРЛ) в Алматы. Тем более, что, по словам бывшего главного санитарного врача России и нынешнего депутата Госдумы Геннадия Онищенко, власти республики просто не отвечают на запросы по поводу данных исследований.

Интересно, что в Восточно-Казахстанской области, граничащей как раз с Алтайским краем и Синьцзян-Уйгурским автономным округом (СУАР) КНР, с апреля бушует неизвестная эпидемия, затронувшая уже местное овцеводство. Особенно сильно было поражено село Шиликты, примыкает к китайской стране.

Основным источником средств к существованию населения, находящегося на границе, является животноводство. В деревне также умирает крупный рогатый скот. До этого ни экспертизы, ни акта со стороны местных властей не составлялось. Это может быть косвенным доказательством деятельности американских военно-биологических лабораторий, которые проводят испытания нового вооружения как раз на рубежах России и Китая.

Примечательно, что помимо партий из постсоветского пространства свои подписи под документом поставили коммунисты из стран Запада. Так, текст петиции подписали партии из Ирландии, Норвегии, Дании, Венгрии, Польши, Италии, Великобритании, Каталонии, Сербии, Хорватии и Канады. Важным вкладом в деле продвижении кампании и в целом для развития движения по закрытию военно-биологических лабораторий вносит Коммунистическая партия Греции, которая имеет своих депутатов – как в национальном парламенте, так и Европарламенте.

Впервые в кампании приняла участие и старейшая Коммунистическая партия Франции, которая имеет давние традиции и также является влиятельной партией, имеющей представительство в профсоюзах, парламенте и на европейском уровне. Этого удалось достичь за счет установления прямого контакта и проведения встреч с изучением политической ситуации как в Казахстане, так и во Франции.

В то же время, пока ставить точку в данной подписной кампании рано, так как еще ведутся переговоры с другими партиями, которые изучают вопрос присоединения. Вероятно, что в течение июля петицию подпишут еще ряд партий из стран ЕС, Латинской Америки, США и стран Азии. В результате распространения информационных материалов, которые предшествовали петиции, появился интерес и понимание среди различных партий левой ориентации в разных частях мира.

Интерес к теме проявляется у журналистов и общественников, которые всё чаще организовывают конференции и круглые столы по данной проблеме.

Важным обстоятельством является то, что у коалиции появился собственный информационный ресурс, на котором будут размещаться материалы новых кампаний, публикации по тематике биологического вооружения и необходимости развития борьбы по ликвидации американских военно-биологических лабораторий как на постсоветском пространстве, так и во всех странах земного шара. Адрес нового сайта stopbioweapons.org и называется он Antilab, что не требует перевода, так как он понятен на многих языках.

Члены коалиции предполагают и дальше развивать движение, присоединяя к своим рядам новые организации и партии, а также учёных, журналистов, биологов и антивоенных активистов. И соответственно, кампания за закрытие американских военно-биологических лабораторий в Центральной Азии, Закавказье и во всем мире продолжается!