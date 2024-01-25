«В мире нет места для российской государственности» – чубатый бандеровец «Мамай»

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Говорить о победе Украины можно будет только после уничтожения российской государственности и раздела РФ.

Об этом на презентации проекта «Индекс войны за 2023 год» в Киеве заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого мира с Россией быть не может. На одном геополитическом пространстве независимая демократическая Украина и имперская Россия воевать не может. Мы как УССД («Украинское самостоятельное соборное государство» – ред.) говорим, что эта война должна закончиться ликвидацией этой неестественной формы государственности Российской империи. Кочевой военной империи, это реликт минувшего тысячелетия, они для мира невменяемые. Есть много народов России, которые покорены Россией, есть наши этнические земли. Поэтому мы думаем, эта война должна закончиться уничтожением Российской империи. Чем быстрее это мир…денуклеаризация этого государства, создание пространства национальных независимых государств и, собственно говоря, победа Украины», – заявил Сиротюк.