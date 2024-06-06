В мире разыгрывается «Карибский кризис 2.0» по-хуситски – Карасев

Ситуация в мире накалилась до пределов аналога «Карибского кризиса», когда противоборствующие стороны фактически готовы нанести друг другу непоправимый ущерб.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Карасев считает, что разрядка близка, и эта история «доигрывается».

«В Европе сейчас, судя по разного рода заявлениям, «Карибский кризис 2.0». Я «Карибский кризис» помню – это было что-то невероятное, все жили в страхе ядерной войны, потому что еще помнили войну предыдущую, Вторую мировую, помнили Хиросиму и Нагасаки, эти ядерные грибы, кадры кинохроники. Еще тогда только появился лозунг мирного сосуществования. Сейчас то же самое.

Потому что с чего начался «Карибский кризис» – советские ракеты на Кубе, достают американцев, а американские ракеты в Турции, достают глубинную территорию России, причем, не только Москва, но и восточнее. А сейчас то же самое.

Сейчас не надо ракеты перевозить на Кубу, имеется в виду ядерные, «Сармат» или еще какие-то, они достают… Я не говорю уже про Европу, потому что ракеты средней дальности нацелены на Британию и Францию, а французские ракеты нацелены на Россию. Я не говорю еще о том, что есть еще ядерная триада, подводные лодки с ядерными ракетами, воздушная составляющая, наземная.

Вот вам и кризис есть, поэтому сейчас все думают, а что дальше – либо подниматься по этой лестнице эскалации, причем, не только в ядерном, но и в конвенциональном оружии, когда дальнобойными ракетами…», – отметил он.