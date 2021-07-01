01.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия
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«В мирный исход верится все меньше». Московская газета не исключает локальную ядерную войну

НАТО всерьез рассматривают возможность ведения локальной ядерной войны с использованием тактических боезарядов малой мощности,...

НАТО всерьез рассматривают возможность ведения локальной ядерной войны с использованием тактических боезарядов малой мощности, а их применение могут отработать в ходе совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze 2021.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Начавшиеся в Черном море учения США и Украины Sea Breeze 2021, к которым привлечены силы многих стран – членов Североатлантического альянса, все больше выходят за рамки обычных региональных маневров. Каждый из 40 кораблей и 30 самолетов НАТО готов повторить демарш британского эсминца Defender, который накануне начала маневров попытался проверить готовность российских пограничников к защите Крыма.

Свою попытку совершил и нидерландский фрегат Evertsen, попытавшийся подойти к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого корабль изменил курс», – напоминает издание.

Газета напоминает вчерашние слова президента РФ, заявившего, что даже если РФ потопила вторгшийся в ее территориальные воды британский эсминец, то это не привело бы к мировой войне.

«Впрочем, судя по тем действиям, которые предпринимает Запад для сдерживания «российской агрессии», в мирный исход верится все меньше и меньше. Особенно на фоне того, что в НАТО всерьез рассматривают возможность ведения локальной ядерной войны с использованием тактических боезарядов малой мощности. Их применение могут отработать и в ходе учений Sea Breeze 2021», – резюмирует «НГ».

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