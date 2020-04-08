В мировом кризисе роль козлов отпущения уготована Украине и её ближайшим друзьям – эксперт

08.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Мировой финансовый кризис может привести к ситуации, когда стремительный экономический рост будут демонстрировать только страны, не поддерживающие свою экономику искусственно – в первую очередь это Россия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил российский экономический эксперт Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получаем картинку, что в Китае, США и странах Западной Европы ВВП падает примерно в два раза. И единственная территория, на которой возможен экономический рост, ровно потому, что там не было стимулирования спроса – это территория бывшего СССР. Частично – Индия и Латинская Америка.

Таким образом, у нас теоретически возможно повторение ситуации 30-х годов прошлого века, когда все падали, а СССР рос. Вы сами понимаете, что к этому бешеному росту, потому что на фоне падения по 10% ВВП в год в США и Китае, а потом величайшей депрессией, мы будем ежегодно иметь 7-10% роста. И, разумеется, все туда побегут, и захотят к этому росту присоседиться. В том числе и страны Восточной Европы, кого пустят», – сказал он.

Михаил Хазин подчеркнул, что в посткризисном мире России снова уготована роль державы-победителя. Украина же, как и ряд других русофобских стран, станет козлом отпущения.

«Старая модель (Бреттон-Вудская система – прим. ред.) больше не работает, эта схема заканчивается, и это нужно как-то оформить. В истории человечества такое оформление осуществляется всегда одинаково – через международную конференцию держав-победителей, их было много.

Но проблема в том, что для этого нужны державы-победители. То есть, кто победит и кого победил. И вот мы сейчас видим, что выстраивается конструкция, в которой побеждённым оказывается финансовый глобализм. И державы-победительницы, как и тогда (в 1945 году – прим. ред.) три плюс одна – США, Россия, Китай плюс Индия. Вот это будут победители финансового глобализма.

Но вопрос – в отличие от предыдущих войн, где было понятно флаг над Рейхстагом, русские войска в Париже и так далее, сейчас что является символом победы? Отмена доллара как мировой валюты? Но в этой ситуации США смотрятся не очень красиво.

По этой причине я склонен считать, что таки сделают несколько стран козлами отпущения, будет сказано: «Вот, смотрите, вот эти вот в своём либерализме, в результате создали тоталитарное коррупционное государство».

Кто туда попадает? Пока наиболее яркие претенденты, и уже есть к этому некоторые намёки, в том числе, со стороны Трампа, что это будут три прибалтийских республики, Польша и Украина», – резюмировал эксперт.