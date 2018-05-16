16.05.2018, Донецк, Александр Гусар

1 817 просмотров

В Миссии ОБСЕ на Донбассе сумели разглядели пулю в полете

Предвзятость в освещении событий на Донбассе представителей СММ ОБСЕ давно уже не является секретом для жителей Донбасса, но на этот раз представители миссии продемонстрировали ещё и полный непрофессионализм, сумев «разглядеть» в полёте пулю.

Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Нас удивляет факт предвзятого отношения представителей ОБСЕ к освещению обстановки в зоне конфликта. В частности, вчера представители миссии опубликовали у себя на странице в социальной сети информацию о том, что, находясь на оккупированной территории ВСУ, зафиксировали пролет пули над своими головами, и зрительно установили направление ее полета, которая прилетела с юго-востока. Предполагаю, что пуля летела очень медленно, поэтому ее наблюдатели смогли разглядеть. Мы знаем, что данную провокацию устроила украинская сторона, а представители СММ ОБСЕ ее в этой затее поддержали, продемонстрировав свою некомпетентность», – заявил Даниил Безсонов.