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20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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В Молдавии хотят сэкономить на русском языке

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, обязывающий всех депутатов знать государственный язык и использовать его в работе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, законопроект зарегистрировали депутаты Либеральной партии.

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Законопроект запрещает баллотироваться в парламент гражданам, которые не владеют румынским языком.

Законопроект также предлагает не переводить законопроекты на русский и обязать депутатов выступать в парламенте только на государственном языке.

В случае принятия законопроекта юридической комиссии парламента будет поручено разработать механизм проверки знания депутатами языка.

Авторы законопроекта объясняют инициативу решениями Конституционного суда о признании верховенства Декларации независимости над Конституцией, в которой румынский назван государственным языком, и о признании «устаревшим» закона «О функционировании языков».

В пояснительной записке говорится, что поскольку КС признал устаревшим закон, то нет необходимости сохранять и статус русского языка — «официального языка СССР».

На переводе законопроектов на русский язык планируют сэкономить 1,5 млн леев в год.

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