В Молдавии лидируют пророссийские силы

01.08.2019, Москва, Елена Острякова

Условно пророссийские силы в Молдавии опережают проевропейские партии по уровню доверия населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Электоральный барометр – июль 2019», проведенного компанией «IData – Date Inteligente», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президенту Молдавии Игорю Додону доверяют 32,3%, а премьер-министру Майе Санду – 17,5% опрошенных.

За пропрезидентскую партию социалистов готовы проголосовать 41,9% респондентов, а за партии, входящие в проевропейский блок ACUM в сумме 37,5% (партия Майи «Действие и солидарность» имеет 29,3% поддержки, партия ее союзника по блоку Андрея Нэстасе «Достоинство и правда» – 8,2%). Демократическая партия бежавшего из молдавии олигарха Влада Плахотнюка – 8,1%.

В начале июня партия социалистов и блок ACUM создали парламентскую коалицию и сформировали правительство, несмотря на кардинальные противоречия по геополитическим вопросам. Обе политических силы декларируют желание очистить страну от структур бежавшего олигарха Влада Плахотнюка.