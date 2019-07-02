В Молдавии министр угодил в скандал из-за гражданской войны

02.07.2019, Москва, Елена Острякова

В Молдавии разразился скандал вокруг высказывания нового министра иностранных дел Николае Попеску, назвавшего приднестровский конфликт 1992 года гражданской войной.

«Правительство Молдовы заинтересовано в том, чтобы облегчить жизнь наших сограждан, которые вследствие гражданской войны 1992 года живут в приднестровском регионе. Последствия этой войны надо преодолевать диалогом, открытостью и малыми шагами, улучшающими жизнь людей с двух берегов Днестра», – сказал Попеску на пресс-конференции в Бухаресте.

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За это высказывание министр подвергся жесткой критике. Причем не со стороны оппозиции, а от соратников по проевропейскому блоку ACUM.

Депутат молдавского Лилиан Карп написал в своем блоге, что «что бы кто ни говорил сейчас, в 1992-м был акт подрыва территориально целостности Республики Молдова со стороны Российской Федерации».

Еще одна депутатка, Мария Чобану, написала в Facebook, что из-за сказанного Попеску «не знает, куда деваться от стыда» и попросила «не играть со словами».

Министра поддержал президент Молдавии Игорь Додон, Социалистическая партия которого образовала с ACUM правящую коалицию и создала правительство.

«Это взвешенная позиция, такой она и должна быть у министра иностранных дел», – заявил Додон сегодня журналистам.

Затравленный коллегами Попеску был вынужден сегодня извиниться за «не совсем удачную фразу», использование которой он назвал «ошибкой, о которой сожалеет».

«Мы знаем, что в 1992 году российская армия предприняла действия, враждебные интересам Кишинева. Это установленный, проверенный и подтвержденный исторический факт — как во внутреннем законодательстве, так и на международном уровне, в том числе Европейским судом по правам человека», — сказал Попеску.

При этом министр повторил, что в 1992 году «одни граждане Республики Молдова находились в состоянии вооруженного конфликта с другими гражданами Республики Молдова», рискнув нарваться на новый шквал критики.

Уроженец Молдовы Попеску получил образование в Будапеште, работал в Лондоне и в Париже, считает себя европейцем. Много лет занимал должность старшего аналитика Института исследования проблем безопасности Евросоюза, специализируясь на отношениях ЕС с Россией и постсоветскими странами.