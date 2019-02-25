«В Молдавии нам подсунули дохлую кошку» – московский политолог

25.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Парламентские выборы в Молдавии ознаменовали провал партии социалистов Игоря Додона, хотя формально она заняла первое место.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Москве высказал политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В определенном смысле это провал социалистов. Не оправдались завышенные ожидания, которые активно транслировались в российских СМИ, что они смогут сломать сценарий, написанный Плахотнюком, и изменить статус-кво в Молдавии. Додон, к сожалению, оказался дохлой кошкой, которую нам подсунули. Мы зря потратили ресурсы, время и надежды», – сказал Мартынов.

Главным бенифициаром прошедшей кампании он назвал олигарха, «хозяина Молдовы» и лидера демократической партии Владимира Плахотнюка.

«Я бы вообще на называл это выборами. Это талантливый спектакль, поставленный режиссером-постановщиком Плахотнюком. Со всем тем уголовным шлейфом, который он имеет (заказные убийства, мошенничество, кража денег, вывод 40 млрд руб из России), он единственный реальный политик в Молдове. Он замешивает в бульон и тех, кто ориентируется на Запад, и тех, кто выступает за добрые отношения с Россией, чтобы все это сохраняло статус-кво. Руководить парламентом будет неформальная фракция имени Владимира Плахонюка», – заявил политолог.