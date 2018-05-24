24.05.2018, Кишинев, Михаил Рябов

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В Молдавии намечается русский бунт

29 мая Конституционный суд Молдавии вынесет вердикт по запросу Либеральной партии относительно статуса русского языка, который сейчас имеет статус языка межнационального общения. Предполагается, что подконтрольный прозападным властям суд понизит статус русского языка, что вызовет резкую реакцию Приднестровья, а также Гагаузской автономии.

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Либералы хотят отменить установление, согласно которому законы и вся другая важная публичная информация должны переводиться на русский язык. В том числе – положение об обязательном переводе всех официальных документов и законов, вступающих в силу, на русский язык при публикации в «Официальном мониторе». Авторы обращения в КС добиваются также отмены положения о государственных гарантиях обучения на русском языке. Речь идет о закрытии русских школ и детских садов.

«Учитывая то, что КС за последний год изменил название государственного языка с молдавского на румынский – вопреки действовавшим законам, принял решение «отключать» президента от исполнения обязанностей, если его позиция не совпадает с позицией правительства или парламентского большинства, можно не сомневаться, что и в эта раз Конституционный суд удовлетворит требование либералов и фактически запретит использование русского языка», – сказал «Независимой газете» экс-руководитель гагаузского телевидения Петр Влах.

Если это произойдет, Гагаузия поднимется, сказал он. Влах заметил, что «гагаузы говорят по-гагаузски, но думают по-русски». «Так сложилось», – пояснил он, напомнив, что против ущемления русского языка выступят и жители города Бельцы, недавно избравшие мэром представителя «Нашей партии» Ренато Усатого. Партия считается пророссийской. Среди жителей Бельц большинство русскоговорящих. Петр Влах уверен, что «Усатый даст команду своим людям в Бельцах, и там начнутся языковые протесты».

Отреагировать пообещали и власти Приднестровья, сообщает издание.

«В свое время именно с языка началось противостояние правого и левого берегов Днестра, которое вылилось в вооруженный конфликт», – напоминает газета.