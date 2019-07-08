В Молдавии объявили охоту на генпрокурора

08.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский парламент соберется завтра на заседание, чтобы начать процедуру отстранения от должности генпрокурора страны Эдуарда Харунжена.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу после осуществления процедур законодательного характера я буду готов подписать указ об отставке Генерального Прокурора. Прошло уже больше месяца с тех пор, как всё молдавское общество, руководство Парламента и Правительства Республики Молдова – все мы попросили господина Харунжена уйти в отставку достойно. Назначенный на этот пост при весьма сомнительных обстоятельствах, он так и не нашел в себе смелости уйти», – написал Додон.

Как утверждают СМИ, законодательство Молдавии прописано таким образом, что не существует механизмов отстранения генпрокурора от должности.

Ранее министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что Харунжен до сих пор выполняет приказы бежавшего из страны олигарха Влада Плахотнюка. Министр высказал опасение, что прокурор может отдать приказ на его арест.

Однако аресту Нэстасе Харунжен предпочел госпитализацию. Прокурор лег в отделение кардиологии больницы государственной канцелярии. С каким диагнозом, не уточняется.