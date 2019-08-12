12.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Косово, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Сербия
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В Молдавии переживают за Приднестровье в связи с председательством косовских соплеменников в ОБСЕ

Проблема непризнанной республики Косово будет решена в 2020 году одновременно с проблемой Приднестровья.

Об этом пишет сегодня молдавский экспертный сайт «Аналитика региональных трендов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие эксперты с интересом ожидают албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году, которое с учетом всей совокупности обстоятельств, вероятнее всего, сделает особую ставку на завершение диалога о заключении всеобъемлющего урегулирования между Сербией и Косово.

Кроме того, в центре внимания непременно окажется проблема Приднестровья. Положение в приднестровском урегулировании имеет во многом схожие черты с текущим состоянием переговоров по Косово», – уверены авторы издания.

В статье отмечается, что после длительного тупика начались встречи политических представителей и экспертов Тирасполя и Кишинева.

«Заметное ускорение процессов вокруг Косово и Приднестровья выдает намерение международных посредников направить урегулирование обоих конфликтов к финальной точке.

Внешние игроки теряют терпение и в случае необходимости будут действовать жесткими методами принуждения к наиболее строптивым участникам переговоров.

И Кишиневу с Белградом, и Тирасполю с Приштиной лучше как следует подготовить свои переговорные позиции — 2020 год обещает для них, а значит и для всей Европы очень «жарким», – пишет издание, не придавая значения тому факту, что, например, у Кремля диаметрально противоположная позиция по Косово и Приднестровью.

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