В Молдавии пройдут досрочные выборы – Усатый

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон вступил в сговор с бежавшим из страны олигархом Владом Плахотнюком.

Об этом в эфире телеканала TVC21 заявил молдавский оппозиционный политик Ренато усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стопроцентная информация, что будут досрочные выборы в декабре», – сказал Усатый, но отказался уточнить подробности.

При этом он сообщил, что олигарх бывший «хозяин Молдовы» должен был быть изгнанным из страны еще в 2016 году после победы на президентских выборах Игоря Додона.

«После президентских выборов должны были произойти определенные события, которые не последовали. Плахотнюк должен был бежать из страны на 2,5 года раньше по нашему с Додоном сценарию, который мы обсуждали перед вторым туром президентских выборов и перед его первым визитом в Москву уже как президента. Этого не произошло», – отметил политик.

Он обвиняет молдавского президента в сговоре с Плахотнюком.

«На парламентских выборах его партия социалистов набрала ровно столько, сколько ему разрешил Плахотнюк. Если бы Додон не тронул пропорциональную систему, конституционное большинство набрали бы социалисты с моей «Нашей партией», – утверждает Усатый.