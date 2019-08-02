02.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Криминал, Молдова, Политика
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В Молдавии развернулась борьба за звание «нового Плахотнюка»

Молдавские политики пытаются сейчас взять контроль над преступными схемами, действовавшими при старой власти под эгидой бывшего «хозяина Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом в эфире телеканала города Бельцы заявил скандальный молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что некоторые политики ведут сегодня переговоры для того, чтобы перенять определенные схемы Плахотнюка. Я знаю, какие схемы незаконного обогащения уже переняли по наследству на прошлой неделе. Я выйду с документами в ближайшее время», – сказал Усатый.

Он раскритиковал новые власти Молдавии за неумение провести эффективную «чистку» органов государственной власти и правоохранительных структур.

«Идет какая-то тягомотина и нудистика. Часть пытается забрать под себя бывших людей Плахотнюка, часть рассказывает про какие-то стратегии и секретные операции. В МВД сейчас сумасшедший дом. Многие сотрудники ждали перемен. Они передают информацию о схемах новому руководству, а на следующий день им поступают звонки с угрозами», – говорит политик.

Он возложил на новую власть ответственность за то, что она дала беспрепятственно покинуть страну Плахотнюку и его окружению.

«Дали сбежать, потому что «они беспомощные» Плахотнюк попросил и вроде даже получил политическое убежище в США. Рано или поздно американцы и Плохиша упакуют в бандероль и отправят сюда, просто сегодня некому отправлять. Новые власти пока не в состоянии посадить даже уборщицу Плахотнюка. С таким подходом его придется отпускать через три дня», – полагает Усатый.

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