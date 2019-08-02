В Молдавии развернулась борьба за звание «нового Плахотнюка»

02.08.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавские политики пытаются сейчас взять контроль над преступными схемами, действовавшими при старой власти под эгидой бывшего «хозяина Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом в эфире телеканала города Бельцы заявил скандальный молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что некоторые политики ведут сегодня переговоры для того, чтобы перенять определенные схемы Плахотнюка. Я знаю, какие схемы незаконного обогащения уже переняли по наследству на прошлой неделе. Я выйду с документами в ближайшее время», – сказал Усатый.

Он раскритиковал новые власти Молдавии за неумение провести эффективную «чистку» органов государственной власти и правоохранительных структур.

«Идет какая-то тягомотина и нудистика. Часть пытается забрать под себя бывших людей Плахотнюка, часть рассказывает про какие-то стратегии и секретные операции. В МВД сейчас сумасшедший дом. Многие сотрудники ждали перемен. Они передают информацию о схемах новому руководству, а на следующий день им поступают звонки с угрозами», – говорит политик.

Он возложил на новую власть ответственность за то, что она дала беспрепятственно покинуть страну Плахотнюку и его окружению.

«Дали сбежать, потому что «они беспомощные» Плахотнюк попросил и вроде даже получил политическое убежище в США. Рано или поздно американцы и Плохиша упакуют в бандероль и отправят сюда, просто сегодня некому отправлять. Новые власти пока не в состоянии посадить даже уборщицу Плахотнюка. С таким подходом его придется отпускать через три дня», – полагает Усатый.