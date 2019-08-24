В Молдавии решают вопрос с отменой запрета на российское ТВ

24.08.2019, Москва, Елена Острякова

Парламент Молдавии готов изменить национальное законодательство, чтобы дать возможность транслировать в стране российские телеканалы.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работает соответствующая профильная парламентская комиссия. Если нужно что-то сделать на законодательном уровне, будем. Я знаю, что людей это волнует. Им нужно предоставить доступ ко всем каналам, в том числе и к российским информационным. Как это везде в Европе. Думаю, наши партнеры по коалиции это понимают», – сказала Гречаный.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

Премьер-министр министр Молдавии Майя Санду, отвечая на вопрос о российских телеканалах, сказала, что решение должно быть такое, «чтобы пропаганда не прошла».