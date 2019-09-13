В Молдавии услышали, что Лавров сказал Попеску, но не сам Попеску

13.09.2019, Москва, Елена Острякова

Совет Молдавии по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства принял решение о том, что инструкции по применению лекарств должны быть не только на румынском, но и на русском языке.

Об этом сообщает сайт «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас указывается, что медикаменты должны сопровождаться инструкциями на государственном языке или на государственном и русском языках. Это “или” надо убрать, чтобы обеспечить равный доступ всем гражданам, которые живут на территории Молдовы», – подчеркнул председатель Совета по предупреждению дискриминации Ян Фельдман.

Он напомнил, что русский является официальным языком в двух административно-территориальных единицах – Гагаузие и Приднестровье. Теперь молдавский минздрав должен инициировать внесение поправок в действующее законодательство.

Напомним, что на этой неделе вопрос о сохранении русского языка в Молдавии поставил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Москва надеется на то, что Кишинев не допустит «искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских жителей Молдовы».

Лавров сказал это на совместной конференции с молдавским министром иностранных дел Нику Попеску. В Москве Попеску промолчал, но вернувшись домой, заявил, что в Молдавии «не существует проблем с русским языком».

«Это относится и к уровню бытового общения, и к работе русскоязычных СМИ, и к функционированию школ. Мы не считаем, что русский язык сталкивается с какими-либо проблемами на территории Молдовы», – цитирует Попеску издание Point.

Таким образом министр оправдывается перед соратниками по проевропейскому блоку АСUM Валериу Мунтяну, который раскритиковал Попеску за его пассивность в Москве, а заодно и Совет по предотвращению дискриминации – за решение по инструкциям к лекарствам.

«Россия требует, чтобы в РМ русский язык сохранил свой статус. Вопрос статуса русского языка увязан и с решением приднестровской проблемы, предоставлению региону “особого статуса”, что, по сути, означает федерализацию. Учитывая все это, мы требуем от премьер-министра Майи Санду высказаться на эту тему, какое отношение у правительства по отношению к румынскому языку, а также отношение к статусу русского языка. Мы, партия USB, не выступаем против какого-либо языка, но настаиваем, что этот аспект имеет геополитическую подоплеку, через язык Россия пытается усилить контроль над РМ», – написал Мунтяну в «Фейсбуке».