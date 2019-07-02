В Молдавии выставили серьезные претензии к Украине

02.07.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавская делегация в ПАСЕ не должна была поддерживать Украину в ущерб своим собственным интересам, голосуя против возвращения российской делегации.

Об этом сегодня в «Фкйсбуке» написали политолог и депутат-социалист молдавского парламента Богдан Цыдря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, хорошо защищать и продвигать интересы Украины. Но, может, иногда нужно продвигать и свои национальные интересы? Напомним, что Россия первый торговый партнер Украины даже по итогам 2018 года, самый крупный поставщик газа! У самого Порошенко заводы России. То есть, полного разрыва отношений у РФ и Украины нет. Так зачем нам идти на это?», – написал Цыдря.

Он напомнил, что у Молдавии много неразрешенных проблем с Украиной.

«Украина не отказалась от строительства 7 гидроэлектростанций на Днестре, что лишит нас питьевой воды. Она запретила преподавание на румынском/молдавском языке в школах! Украина пропустила через свою территорию Плахотнюка и Шора (олигархи, отстраненные от власти — ред.), позволив им сбежать. Режим Порошенко работал в связке с ДПМ по контрабанде янтаря, спирта, наркотиков! Это факт», – подчеркнул молдавский политик.

Двое из троих молдавских депутатов в ПАСЕ проголосовали за возвращение российской делегации. Это член пророссийской Социалистической партии Влад Батрынча и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе.

Депутат ПДС Михай Попшой выступил против возвращения РФ, объяснив это тем, что его попросили «партнеры в Киеве». Нэстасе, который занимает в новом правительстве пост министра внутренних дел, подвергся на родине критике со стороны политиков правого и националистического толка.

«Нэстасе должен был сделать выпад против России аккурат в тот же день, когда президент Додон добился снятия НДС и таможенных пошлин на нашу сельхозпродукцию в Россию?! И аккурат перед началом переговоров с РФ о новом газовом контракте и, возможно, скидке на газ! А потом долго объяснять нашим фермерам и крестьянам, почему их сливы и яблоки гниют в садах!», -резюмировал Цыдря.