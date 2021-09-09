В Молдове анонсировали новые гонения на российские телеканалы

09.09.2021 20:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Имеющая большинство в молдавском парламенте партия PAS («Действие и солидарность») разрабатывает законопроект о запрете на размещение рекламы на российских телеканалах, ретранслируемых в Молдове.

Об этом в эфире частного телеканала рассказал спикер парламента, лидер PAS Игорь Гроссу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои коллеги из соответствующей комиссии работают над этим. Мы обязаны защитить местного производителя, у нас есть свои таланты, и тот маленький рынок рекламы, который есть в Молдове, нужно отдать тем, кто производит свой контент», – заявил Гросу.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Под это ограничение попали российские телеканалы. Нынешний президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла, что Молдавия должна продолжать «бороться с российской пропагандой».

Бывший президент Игорь Додон неоднократно обещал вернуть российские программы, однако решился провести это через парламент только после своего поражения на выборах в конце декабря 2020 года. Тогда был принят законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. В результате в медийное пространство республики смогли вернуться российские телепрограммы, в том числе и новостные.