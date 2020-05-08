В Молдове антироссийские силы совершили политический переворот

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Конституционный суд Молдовы отменил решение парламента страны о кредите в 200 млн евро, который предполагалось взять у России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мотивировочная часть решения не опубликована, но если исходить из того, что было сказано «истцами» в ходе заседания, главную роль тут сыграла политика и геополитика.

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Изначально в суд обратился депутат Сергей Сырбу от группы Pro Moldova, которая до сих пор проводит интересы бежавшего из Молдовы криминального олигарха Влада Плахотнюка. Позже к нему присоединились члены проевропейских партий «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность». Эти политические силы объединяет не только желание отстранить от власти Социалистическую партию и президента Игоря Додона, но и патологическая русофобия.

Так, депутат от «Действия и солидарности» Серджиу Литвиненко, выступая в суде, назвал Россию «оккупантом» и заявил, что российский кредит «противоречит ориентации Молдовы на пространство западных ценностей». Решение судей радостно поддержала его партийный босс Майя Санду, хотя еще несколько дней назад она утверждала, что не против российских денег, и считает, что нужно отменить всего один пункт соглашения о кредите.

Как бывший премьер Санду не может не понимать, что «русские деньги» нужны Молдове, чтобы покрыть дефицит бюджета, но радость от того, что теперь у подсидевшего ее Иона Кику неприятности застилает глаза.

Президент Молдовы Игорь Додон в своем телеграм-канале назвал решение конституционного суда «политическим переворотом», выгодным «оппозиционным и олигархическим силам».

«Судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан. После сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков», – написал Додон.